Merkel Vučiću: Kad god želiš u Berlin, dobrodošao si

DAVOS – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je večeras da ga je kancelarka Angela Merkel pozvala da ponovo poseti Berlin, „kad god želi“, te izrazio nadu da će ona uskoro posetiti Srbiju.

Vučić je to reklao u uključenju u glavnu informativnu emisiju Pink televizije, nakon sastanka sa nemačkom kancelarkom u Davosu.

„Nadam se da hoće“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje da li očekuje da Merkel poseti Beograd.

„Moramo još mnogo stvari da uradimo pre kraja njenog i mog mandata. Velika bi mi čast bila i mislim da bismo time jednu značajnu eru obeležili, ukoliko bi došla u Srbiju. Verujem da ćemo imati uspeha u tome“, rekao je Vučić

Vučić je kazao za Pink da mu je Merkel na današnjem sastanku rekla – „zašto me ne zoveš češće“, ali da on smatra neumesnim da na taj način dosađuje kancelarki ili bilo kome.

„Nikada to ne radim. Ona je tražila i ovde susret i hvala joj na tome“, rekao je Vučić i dodao da to što je ona tržila susret pokazuje koliko brine i koliko joj je stalo do Srbije.

Vučić je kazao da je čovek koji zna šta je njegov posao – da brine o stabilnosti zemlje i da čuva Srbiju.

„Verujem da će doći u Srbiju, a ona je rekla – ‘kad god želiš u Berlin, dobrodošao si'“, dodao je Vučić.

Vučić je rekao da je sa Merkelovom razgovarao i o bilateralnim odnosima, Kosovu i našem evropskom putu.

Od nje je, kako kaže, čuo i kako vidi budućnost EU – u snažnom savezu Francuske i Nemačke, uključujuhi i vojnu saradnju.

„Njena vizija Evrope – da je Ahenski sporazum nastavak Jelisejskog sporazuma, vidi tu simbiozu Nemačke i Francuske, da EU mora da gradi svoju snagu, monetarnu stabilnost. Takođe je važno monetarno partnerstvo sa Japanom, koje stupa na snagu 1. februara“, rekao je Vučić i dodao da se mnogo toga u svetu menja, a male zemlje to moraju da prate da bi našle svoje mesto u tom poromenjenom svetu.

Pošto je Merkelova govorila i o vojnoj saradnji u Evropi, on je dodao da kada se radi o našoj vojsci, da ističe našu vojnu neutralnost i navodi da će Srbija ove godine dobiti 9 evropskih helikoptera i sedam ruskih.

„Situacija je danas mnogo bolja nego što je bila, načinjen je veliki napredak i ljudi mogu da se ponose. I tek će“, uveren je predsednik Vučić.

(Tanjug)