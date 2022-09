Micotakis: Tenzije sa TUR ne bi mogle da eskaliraju u sukob

SOLUN – Grčki premijer Kirjakos Micotakis izjavio je danas da ne može da zamisli da bi tenzije sa susednom NATO saveznicom Turskom ikada mogle da eskaliraju u oružani sukob.

Na pitanje Asošiejted presa postavljeno na konferenciji za novinare u Solunu, da li bi nedavna eskalacija retorike iz Turske, koju predvodi predsednik Redžep Tajip Erdogan, mogla da bude uvod u oružani sukob, Micotakis je odgovorio odrično.

„Ne verujem da će se to ikada dogoditi. A ako bi se, ne daj bože, dogodilo, Turska bi dobila apsolutno poražavajući odgovor. I mislim da oni to vrlo dobro znaju. Turska je upoznata sa spremnošću grčkih (oružanih) snaga“, rekao je on.

Erdogan je optužio Grčku da je okupirala navodno demilitarizovana ostrva u Egejskom moru i zapretio da će Turska preduzeti akciju.

Micotakis je dodao da je, uprkos Erdoganovim neprihvatljivim komentarima, i dalje otvoren za dijalog i sastanak sa njim.

(Tanjug)

