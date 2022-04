Milanović: Glavni zadatak HV je odbrana teritorije i granica

KNIN – Glavni zadatak Hrvatske vojske je odbrana hrvatske teritorije i hrvatskih granica, a sve drugo, pa i međunarodni savezi, „dolazi kasnije“, poručio je danas u Kninu predsednik i vrhovni komandant Oružanih snaga Zoran Milanović.

U obraćanju pripadnicima brigade u Kninu Milanović je najavio i da će sledeće sedmice u Mostaru prisustvovati obeležavanju godišnjice osnivanja Hrvatskog veća obrane (HVO).

„Ono što svaku naciju i državu čini državom, bez čega ne postoji, to je teritorija koa je omeđenagranicama, to je stanovništvo i to je demokratski izabrana narodna vlast, vlast predstavnika naroda u predstavničkoj demokraciji“, naveo je.

To je u političkom i ustavnopravnom smislu „sveto trojstvo“ koje se brani, naveo je.

„Sve drugo dolazi kasnije – i međunarodni savezi u kojima treba biti lojalan, pošten i odan saveznik onima kojima si prisegnuo da ćeš biti saveznik, i u solidarnosti s državama kao što je Ukrajina, koja je napadnuta od Rusije i koja tu solidarnost i ljudski i politički zaslužuje i od nas je ima i imaće je“, kazao je Milanović.

Međutim, „vaš glavni i jedini zadatak“, istaknuo je Milanović u obraćanju vojnicima, „sva vaša nastojanja, sva naša nastojanja, i sva moja nastojanja kao trenutnog prolaznog predsednika i vrhovnog komandanta, je da vas osposobi i trenira upravo za to i u tom smislu i s tim ciljem unapređujte se da biste je odvraćali i da bi ste, ne dao Bog, sutra morali braniti“.

Najavio je da će prisustvovati obeležavanju godišnjice HVO u Mostaru.

HVO je zajedno s Hrvatskom vojskom, pod vođstvom Hrvatske vojske, zajedničkom komandovanje i na osnovu međunarodnog sporazuma potpisanog u Splitu između hrvatskog predsednika Franje Tuđmana i predsednika BiH Alije Izetbegovića, oslobađao BiH i omogućio da to bude slobodna zemlja, zemlja u kojoj je konačno prestao rat.

„E to se danas ne samo zaboravlja nego vrlo drsko i sistemski potcenjuje i Hrvatskoj kao i obično, nabijaju kompleksi krivice, odgovornosti – umesto da se kaže hvala i ne ponovilo se“, rekao je hrvatski predsednik, prenela je Hina.

Mi smo, kazao je, dve države, „poštujemo tuđe i drugo, ali u ratu to je bilo jedno“.

„Ko god to ne priznaje ili ne vidi, slabo vidi ili ne želi da vidi“, zaključio je Milanović.

(Tanjug)

