Milanović: Kosovo je međunarodno priznata država

ZAGREB – Kosovo je međunarodno priznata država, Srbija to ne prihvata, ali Hrvatska se u tu politiku ne meša izjavio je hrvatski predsednik Zoran Milanović.

Milanović je to rekao juče u Petrinji na ispraćaju 37. hrvatskog kontingenta u NATO operaciju Kfor.

„Kosovo je međunarodno priznata država, Srbija to ne prihvata, i kako stvari stoje, skoro i neće. Ali mi se u tu politiku ne mešamo, više od onoga što smo učinili pre dosta godina, kada smo priznali Kosovo. Ne zato da napakostimo Srbiji, jer tako ne doživljavam spoljnu politiku ni hrvatsko ponašanje u svetu, nego da nagradimo Kosovo za sve ono što je prošlo“, rekao je Milanović na ispraćaju, saopšteno je na zvaničnoj internet stranici predsednika Hrvatske.

Milanović je pripadnicima hrvatskog kontingenta poručio da su profesionalci koji će svoj zadatak i zadatke obavljati profesionalno i kvalitetno.

„Nadam se da ćemo uskoro u manjem i simboličkom broju biti prisutni i u misiji EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, od koje nas drže na distanci“, rekao je Milanović.

Ocenivši to neprihvatljivim i iritantnim nakon dvadeset i pet godina, Milanović je rekao da o tome do sada nisu razmišljali, ali da sebi daje u zadatak da to, kako je rekao, „raščistimo i da mi odgovore oni koji o tome odlučuju – zašto niti jedan hrvatski oficir ne može biti u toj misiji“.

“ Dok ne dobijem odgovor na to pitanje, neću prestati da ga ponavljam“, naveo je Milanović.

ga prestajati ponavljati“, rekao je predsednik Milanović.

Sudeći prema listi prisutnih ovoj svečanosti u Petrinji nije prisustvo i ministar odbrane Mario Banožić sa kojim je Milanović u sukobu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.