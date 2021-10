Milanović: Nema veze s Plenković, ali ima veze sa nekima

ZAGREB – Predsednik Zoran Milanović je komentarisao presudu Vrhovnog suda kojom je vladajuća HDZ označena krivom u slučaju Fimi media u vreme premijera Ive Sanadera, i oceno da, kako je rekao, s jedne strane to nema veze sa aktuelnim liderom te stranke Andrejem Plenković, ali da ima veze sa nekima koji su aktivni i danas.

„To je njegova (Plenkovićeva) stvar“, rekao je Milanović.

Na pitanje ta komentariše izjavu premijera Plenkovića da je presuda dokaz da pravosuđe nije HDZ-ovo, Milanović je odgovorio:

„Tajming je neobičan. Kao da ih je netko ucenjivao. Naravno da nije celo pravosuđe HDZ-ovo. Presuda je očito napisana ranije, to je jasno kao suza. Čuvana je u otpremi i dan-dva prije imenovanja novog predsednika Vrhovnog suda je objavljena.“.

Prema njegovim rečima, odluku o tome je doneo neko, a nada se, kazao je, da to nije ložač, već osoba koja vodi Sud.

„Treba pitati s kojim motivima i zašto nije objavljena pred dva meseca. Ne znam jesu li to stvari u diskreciji predsednika Suda, ali ako jesu, to je vrlo opasno oružje i jako, jako efikasan alat manipulacije“, rekao je Milanović.

Rekao je i da bi on zbog presude Vrhovnog suda u vezi sa HDZ-om bio revoltiran.

„Kako je to u Plenkovićevom svetu moguće? Treba pročitati presudu. Sud je potvrdio gotovo sve, osim kod jedne osobe koju je oslobodio. Malo su preinačili kaznu. Zanimljiva je Plenkovićeva logika. Plenković je učinio sve da im podilazi. Vidite kako se to ne isplati. To je zabrinjavajuće. Napišeš presudu pa je držiš u podsuknji. To su ozbiljne stvari“, rekao je Milanović.

Govoreći o nekoliko slučajeva kokaina u vojsci, Milanović je rekao da su to izolovani slučajevi, ali zabrinjavajući.

To, dodao je, nije dobro, ali ipak neće tražiti testiranje svih vojnika.

Predsednik je podržao odluku vlade o ograničenju cene goriva.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.