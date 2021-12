Milanović „srpski heroj“ ili samo olako daje izjave

ZAGREB/SARAJEVO – Hrvatski predsednik Zoran Milanović je izjavama o Srebrenici poslednjih dana izazvao niz reagovanja u BiH i Hrvatskoj, gde ga pojedini mediji nazivaju „srpskim herojem“, a lider najuticajnije bošnjačke stranke SDA Bakir Izetbegović ga je pozvao da pre nego što kaže dobro razmisli šta će reći.

Kolumnista Boris Dežulović je u tekstu objavljenom na portalu zagrebačke N1 tv pod naslovom „Srpski heroj Zoran Milanović“, između ostalog, konstatovao da je „velikosrpska desnica dobila novog heroja i ‘muralnu’ vertikalu“.

„Ne samo da ga je dobila tamo gde ga je realno bilo najteže očekivati, na polju relativizacije i revizije srebreničkog genocida, i ne samo da ga je dobila otamo odakle ga je očekivati bilo jedino najtežije – iz arhineprijateljske Republike Hrvatske – već je hrvatskog heroja velikosrpske revizije Srebrenice dobila u osobi od koje je tako nešto očekivati bilo odveć teško čak i za iracionalnu velikosrpsku desnicu: u samom predsedniku Republike Hrvatske, vlastobučno“, napisao je Dežulović.

Milanović je, naime, u više navrata rekao da „postoje genocidi i genocidi“ i da bi, ako se zločin u Srebrenici naziva genocidom onda bi, kazao je, za one teže poput Jasenovca trebalo smisliti novi naziv.

„Postoje genocidi i genocidi. Postoji genocid nad jevrejskim narodom, u Ruandi, postoji genocid u Srebrenici, odnosno jedan događaj definisan kao genocid, a genocid ima vrlo širok raspon. Postoji genocid u Drugom svetskom ratu, postoji Jasenovac. Nije sve isto, kao što ni svaka žrtva nije ista. Ta priča, ‘svaka je žrtva ista’, ni govora. Najbolje je reći da je sve isto. Nije. Srebrenica nije isto što i Holokaust i Jasenovac“, rekao je Milanović i dodao:

„To je težak zločin s elementima genocida, to je rekao i sud, ali nijedan sud ne može biti Sveto pismo. Sud je utvrdio što je tog trenutka utvrdio, nekim ljudima je to dobro leglo, nekim ljudima ili neljudima to nije dobro leglo. Netko padne, slomi nogu i razbije nos, nekoga siluju i bace u bunar, isto? Nije isto“.

Milanović je juče pojašnjavajući ponovo svoje izjave o Srebrenici rekao da predstavnici Bošnjačkog nacionalnog veća u Hrvatskoj dižu glas na njegove izjave, ali su ćutali kada je, kako je rekao, član Predsedništva BiH iz Zenice dovodio mudžahedine u BiH, a Hrvate naziva zločincima.

Napomenuo je i da je taj član Predsedništva došao u Vukovar ne da se, kako je kazao, pokloni hrvatskim žrtvama, već da provocira Srbe.

Reagujući na ove izjave hrvatskog predsednika, srebrenička udruženja pozvala su Milanovića da kad, kako kažu, ne poštuje druge, poštuje bar odluke države koju predstavlja.

„Genocid je utvrđen kroz sudske postupke koji su vođeni pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, taj sud je, između ostalih, podržala i Republika Hrvatska i, koliko je nama poznato, još uvek podržava“, poručili su hrvatskom predsedniku iz srebreničkih udruženja.

„Udruženja žrtava i svedoka genocida“ i Pokret „Majke enklave Srebrenice i Žepe“ uputile su Milanoviću otvoreno pismu u kojem kažu da he hrvatski predsednik „nogo puta spomenuo i negirao genocid počinjen nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni i pod zaštitom UN-a u Srebrenici“.

Naveli su da je pored presude MKSJ,MSP i Sabor Republike Hrvatske, kao najviši zakonodavni organ Republike Hrvatske, je usvojio rezoluciju kojom je „osudio genocid u Srebrenici“.

Komentarišući Milanovićeve izjave o Srebrenici, lider SDA Bakir Izetbegović je u intervjuu za sarajevsku N1 tv hrvatskom predsedniku juče poručio da „puno govori za jednog predsednika“, te da bi mu bilo „bolje da manje govori, a više razmisli pre nego što nešto kaže“.

Izetbegović Milanovića optužuje za relativizaciju i kaže da su to bolne stvari da bi se o tome olako pričalo, jer, kako je rekao, to vređa žrtve.

„Ako je u Jasenovcu za par godina ubijeno toliko ljudi koliko je on kazao, u BiH je ubijeno više od „92 do „95. Čude me olake izjave u vezi sa tim i olake izjave sa aparthejdom s kojim radi garnitura koju predvodi Milorad Dodik u Republici Srpskoj”, rekao je, između ostalog, Izetbegović.

(Tanjug)

