Milenković: Oko 100 Srba vraćeno iz Holandije, još 60 želi

AMSTERDAM – Oko 100 građana Srbije do sada je vraćeno iz Holandije u zemlju, a još oko 60 njih želi da se vrati, kaže ambasadorka u Holandiji Ksenija Milenković i dodaje da se u toj zemlji, bez obzira što je poslednjih četiri-pet dana zabeležen blagi pad broja zaraženih Kovidom 19 mere ostaju na snazi.

„Oko 100 naših građana smo uspeli da vratimo. Imali smo dva direktna leta, u kombinaciji sa Parizom, a neke od njih smo uspeli da vratimo preko drugih destinacija, na koje je letela Er Srbija, u organizaciji Vlade Srbiije“, rekla je Mileković za Tanjug.

Navodi da su to uglavnom bili građani koji su bili zaglavljeni u tranzitu na aerodromu u Amsterdamu, studenti koji su izbačeni iz domova, hronični bolesnici i ljudi koji su se ovde zatekli na službenim putovanjima i nisu imali nikakav smeštaj.

Milenković je rekla da ima još naših građana koji su zainteresovani za povratak, a uglavnom se radi o onima koji srećom u Holandiji imaju smeštaj ili su tamo kod nekoga u poseti.

„Ali, vodimo evidenciju, građani nam se javljaju svakodnevno i uvek razmatramo mogućnosti putem kojih bi mogli da ih vratimo, najčeščhe preko letova koji se organizuju na bližim destinacijama“, rekla je ambasadorka.

Ono što je relativno specifično Holandiju, priča Milenković, je to što dosta naših građana radi kao posada brodova, a njihovi angažmani su završeni s početkom epidemije, pa se nastojalo da oni budu vraćeni među prvima, kao prioritet, jer nisu imali nikakav smeštaj u Holandiji, kada su napuštali brodove.

„Na listi koju vodimo, imamo još oko 60 naših građana, s tim što se liste svakodnevno dopunjavaju, kako se građani javljaju“, dodala je Milenković.

Prenosi da se, prema poslednjim informacijama, u Holandiji vrlo oprezno govori o trendu laganog pada inficiranih, pri čemu se prvenstveno, gleda broj primljenih u bolnice i na intenzivnu negu, uz broj smrtnih slučajeva, koji je takođe u opadanju prethodnih dana.

„Doduše, reč je o blagom opadanju, tako da su ovdašnje vlasti vrlo oprezne u prognozama“, rekla je Milenković.

U tom smislu, sinoć je saopšteno da bez obzira što se beleži trend pada u poslednjh četiri-pet dana, mere ostaju na snazi i da se sada nikako te mere ne bi smele relaksirati, jer bi moglo ponovo da dođe eksplozije infekcije, što niko ne želi, kaže ambasadorka Srbiije.

Objašnjava da u Holandiji nema potpune zabrane kretanja, a na snazi je tzv. socijalno diostanciranje od 1,5 metara, u čemu je Holandija malo blaža drugih zemalja, koje su u većini usvojile princip distanciranje od 2 metra.

U Holandiji se, dodaje, apeluje na građane da ostanu kod kuće i da što manje izlaze, a taj se apel posebno ponavlja poslednjih dana zbog predstojećeg Uskrsa, ali i činjenice da je prethodnih nekoliko dana bilo lepo vreme, što tamo nije baš uobičajeno.

„Mere su relativno oštre, zatvorene su sve škole, univerziteti, restorani, kafići.. Nema zvanične zabrane kretanja, ali postoji veoma stroga preporuka da se ostaje kod kuće. U početku je to malo manje poštovano, a sada je primetno da građani više poštuju preduzete mere“, rekla je Milenković.

Granice su otvorene i dalje, i otvoren je, iako u mnogo manjem kapacitetu, aerodrom u Amsterdamu.

Milenković navodi i da su sadašnje mere na snazi najmanje do 28. aprila, a škole će biti zatvorene do kraja tzv. „majskog raspusta“ koji se zvanično završava 11. maja, međutim, dodaje da se insistira na tome da je to minimum do tada, što znači da bi mere u zavisnosti od situacije morale da budu produžene.

„Holandija je u početku smatrana jednom od zemalja gde su mere dosta blaže nego u okruženju. To se promenilo, sada su nešto oštrije i drastičnije, i moglo bi se reći da Holandija spada u grupu zemlja sa srednje oštrim merama. Nisu tako oštre kao i Italiji, Šapniji, nekim drugim zemaljama, ali daleko smo ipak od Švedske. I za sada nema nagoveštaja da bi se mere mogle ukidati“, zaključila je Milenković.

