Milijarder upozorava: Amerika na ivici građanskog rata

Američki milijarder, osnivač investicione kompanije „Bridžvoter asošijejts“ Rej Dalio napisao je na Tviteru da su Sjedinjene Američke Države na ivici građanskog rata.

„Verujem da smo na ivici strašnog građanskog rata (kao što sam opisao u seriji ‘Menjanje svetskog poretka’), gde smo na prekretnici između ulaska u pakao borbe ili povlačenja da bismo zajedno radili na miru i prosperitetu“, napisao je Dalio.

Back in February, I said I wanted a president who could “bring together our country to face our challenges in a more united and less divisive way.” (1/6)

Dalio je istakao da je pitanje da li će to postići predsednik i obe stranke i dodao da lepe reči i dobar duh nisu dovoljni.

„Ljudi će morati da se slože o ‘pravljenju kolača’i kako ga podeliti, a to će zahtevati revolucionarne promene“, napisao je milijarder.

I wanted someone who would unite people – i.e. who does not view themselves as the leader of the winning side imposing policies the other side would find intolerable. (2/6)

— Ray Dalio (@RayDalio) January 24, 2021