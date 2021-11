Ministar zdravlja želi noćni lokdaun za sve

BEČ – Ministar zdravlja Austrije Volfgang Mikštajn, nakon uvođenja zaključavanja za nevakcinisane, izjasnio se za noćni „lokdaun“ za sve građane.

Mikštajn je, u dnevniku javnog servisa „ORF“, kazao da su nevakcinisani ti koji podstiču infekcijski talas.

On je naglasio da se to vidi na osnovu nedeljnih incidencija, koje su kod nevakcinisanih pet do šest puta veće.

Ako se broj novozaraženih ne promeni, najavio je dalje mere, i dodao da se razmatra uvođenje noćnog „lokdauna“ za sve gađane.

„Mere su potrebne jer imamo veoma dramatičnu situaciju na intenzivnoj nezi“, objasnio je on.

Najavio je i da će uslediti uskoro i uvođenje obaveze vakcinacije za osoblje u zdravstvu.

(Tanjug)

