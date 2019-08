Misterija aviona koji leti ka Ukrajini: U njemu su zatvorenici iz Rusije? (video)

Ukrajinski zatvorenici, među kojima su mornari i režiser Oleg Sencov, poleteli su ka Ukrajini nakon razmene zatvorenika sa Rusijom.

To je napisao na Fejsbuku ukrajinski glavni tužilac, prenosi Rojters.

Agencija Tass je juče javila da je Sencov, koji je u Rusiji osuđen za planiranje terorističkih napada na Krimu, prebačen iz izgnaničke kolonije u Labitnangiju, u autonomnom okrugu Jamalo-Nenecki, u pritvor u Moskvi.

Agencija je prenela i izjavu bliskog saveznika Kremlja Viktora Medvedčuka da su pregovori o razmeni zatvorenika između Ukrajine i Rusije i dalje u toku, ali da još nije određen datum razmene.

JUST IN: Ukraine’s general prosecutor says Ukraine and Russia have swapped prisoners, including sailors and filmmaker Oleg Sentsov pic.twitter.com/C77bysenG9

— Reuters Top News (@Reuters) August 30, 2019