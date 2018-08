Misterija boce sa vinom stare 1.650 godina: Tajna koja godinama muči naučnike (foto)

Već nekoliko godina savremeni istoričari vode debatu oko sudbine najstarije boce sa vinom na svetu, poznatom kao i „Špajerska vinska flaša“.

Dilema je otvoriti bocu ili ne, budući da je sadržaj u njoj star oko 1.650 godina. Ova flaša se nalazi u Istorijskom muzeju Palatinata, Nemačka, prenose mediji.

This looks delicious: the world’s oldest bottle of wine (A.D. 325) which was found near Speyer, Germany. pic.twitter.com/VMA2UnqOeq

— M★x Üɴɪᴛᴇᴅ (@MaxUnitedEn) July 5, 2018