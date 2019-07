Misterija u Persijskom zalivu: Tanker usred noći nestao sa radara, oglasio se Iran

Vest na Si-En-Enu bila je dramatična: Iran je zaplenio novi naftni tanker!

Neimenovani američki zvaničnik za pitanja odbrane izjavio je da Amerika sumnja da se tanker „Rijah“, koji je u subotu nestao sa radara u Ormuškom moreuzu, nalazi u iranskim teritorijalnim vodama u blizini ostrva Kešm, na kome se nalazi baza Revolucionarne garde.

„Postoji mogućnost da je pokvaren ili da ga neko vuče. To je mogućnost. Ali što je duži vremenski period bez kontakta, to je veća zabrinutost“, naveo je neimenovani zvničnik. On je za američku agenciju AP dodao da brod tek treba da kontaktira vlasnike u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Američki zvaničnik je dao izjavu AP pod uslovom da ostane anoniman budući da ova stvar ne uključuje direktno američke interese.

Panika u zapadnim medijima usledila je naročito posle vesti da je iranski vrhovni verski vođa ajatolah Ali Hamnei izjavio da će Iran odgovoriti na britansko „gusarstvo“, odnosno zaplenu iranskog naftnog tankera u Gibraltaru.

Danas je, međutim, objavljena istina. Iranske vlasti saopštile su da su priskočile u pomoć naftnom tankeru koji se nasukao u Persijskom zalivu. Veruje se da je reč o istom tankeru koji je u subotu nestao sa radara.

Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Sajed Musavi rekao je da je tanker bio u nevolji zbog tehničkih problema, prenela je državna novinska agencija Isna.

Prema rečima Musavija, iranske snage su oštećeni brod odvukle u iranske vode, gde će biti obavljena neophodna popravka.

Ovo je prvo saopštenje iranskih vlasti posle dramatičnih spekulacija u zapadnim medijima o tankeru koji je nestao sa radara nakon što je iz Dubaija isplovio prema Iranu.

Signal sa ovog broda iznenada je nestao malo pred ponoć u subotu, nakon čega su počele spekulacije i teorije zavere o njegovoj sudbini.

(Sputnjik)