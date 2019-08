MKD Ministarstvo pravde: cenićemo odluku suda o Morini

SKOPLJE – Ministarstvo pravde Severne Makedonije kaže da će odluka o zahtevu Srbije za izručenje Tomora Morine doneta biti isključivo na osnovu domaćeg i međunarodnog prava i da će biti uzeta u obzir odluka suda koji treba da se izjasni o ispunjenosti zakonskih uslova za izručenje.

Tanjugu je u Ministarstvu pravde Severne Makedonije rečeno da će u ovom slučaju, kao i u svim slučajevima u kojima ta država ima zaključene bilateralne sporazume za ekstradiciju, tokom odlučivanja primeniti odredbe bilateralnog sporazuma i odredbe Evropske konvencije za ekstradiciju.

Severna Makedonija i Srbija imaju bilatelarni ugovor o izručenju iz 2011. godine.

U Ministarstvu pravde Severne Makedonije kažu da je molba Srbije za izručenje Morine juče ujutru prosleđena nadležnom sudu, kako bi ispitao osnovanost molbe i ispunjenost zakonskih uslova.

„U slučaju da sud donese rešenje prema kojem nisu ispunjeni uslovi za izručenje lica koje je predmet ekstradicije, to rešenje se dostavlja Vrhovnom sudu Severne Makedonije koji može da ga potvrdi, preinači ili ukine to resenje. Ukoliko Vrhovni sud potvrdi to rešenje, ono postaje pravosnažno i lice se oslobađa“, navodi severnomakedonsko Ministarstvo pravde.

Pravosnažno rešenje se dostavlja Ministarstvu pravde koje donosi resenje kojim se ekstrdicija ne odobrava, napominju u tom ministarstvu.

U slučaju kada, kako kažu, sud donese rešenje da su ispunjeni zakonski uslovi za ekstradiciju, severnomakedonsko Ministarstvo pravde, u skladu sa domaćim i međunarodnim zakonodavstvom donosi finalnu odluku ceneći argumente suda.

„Ako sud pozitivno odgovori na zahtev za ekstradiciju mi ćemo razmotriti njihove argumente i na osnovu analize tih argumenata donećemo odluku kao Ministarstvo pravde. Odluka će biti doneta biti isključivo na osnovu domaćeg i međunarodnog prava“, navodi Ministarstvu pravde Severne Makedonije.

Morina je 24. jula uhapšen na graničnom prelazu Blace – Đeneral Janković, po Interpolovoj poternici Srbije koja ga traži zbog sumnje da je kao pripadnik tzv. Oslobodilačke vojske Kosova, počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništa na Kosovu i Metohiji.

Nakon hapšenja, koje je izazvalo brojne reakcije i na kosovu i u Makedoniji.

određen mu je ekstradicioni pritvor.

Ministarstvo pravde Srbije podnelo je početkom prošle sedmice Severnoj Makedoniji molbu za izručenje Morine

Bilateralni sporazum Srbije i Makedonije, predviđa da zamoljena država mora o molbi za izručenje doneti odluku bez odlaganja i o toj odluci obavestiti državu molilju.

„Svako potpuno ili delimicno odbijanje molbe za izrucenje mora biti obrazloženo“, navodi se u u tom ugovoru.

Istragu protiv Morine u Srbiji vodi Tužilaštvo za ratne zločine.

(Tanjug)