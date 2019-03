Moskva: Član osoblja ambasade SAD nosio bombu na aerodromu

MOSKVA – Službenik američke ambasade u Moskvi pokušao je danas da uđe na aerodrom „Šeremetjevo“ noseći u prtljagu bombu sa osiguračem, ali bez eksploziva, javlja Tas s.

„Osoblje aerodroma skenirali su prtljag službenika ambasade SAD i otkrili predmet koji je izgledao kao bomba“, rekao je za Taš izvor iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

„Oni su zvali tehničare koji su potvrdili da je to bomba sa osiguračem, ali bez eksploziva, iako je u telu bombe bilo tragova eksploziva“, dodao je isti izvor.

Aerodromska policija je odmah obavestila američku ambasadu o tom incidentu.

„Očekujemo od ambasade da objasni ponašanje svog službenika“, rekao je izvor iz ministarstva koji ističe da u ministarstvu smatraju da je ovaj incident namerna provokacija.

„Od terorističkih napada 2001. godine, SAD posvećuju ogromnu pažnju bezbednosti vazdušne plovidbe, tako da on nije mogao da ne razume da je bomba u njegovom prtljagu ozbiljna stvar. Znači da je to učinio svesno“, kaže isti neimenovani izvor.

Službenik je rekao da napušta Rusiju jer je njegov madat u američkoj ambasadi završen i tvrdi da je bombu kupio za svoju ličnu kolekciju. Bomba mu je oduzeta, a on se zatim ukrcao na let za Njujork.

(Tanjug)