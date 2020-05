Najmanje 80 žrtava, avion pao usred Karačija – jeziva svedočenja (video)

Najmanje 80 poginulih u padu aviona, dvoje preživelo

Najmanje 80 osoba je poginulo kada se avion pakistanske nacionalne avio-kompanije sa 99 putnika i članova posade srušio u petak na stambenu četvrt u Karačiju, rekli su lokalni zvaničnici, javlja Rojters.

Za sada se zna da su dva putnika preživela.

Preživeli pada aviona: Vatra i dim, krici sa svih strana

Najmanje 56 osoba je poginulo kada se avion pakistanske nacionalne avio-kompanije sa 99 putnika i članova posade srušio danas na stambenu četvrt u Karačiju, rekli su za Rojters predstavnici dve bolnice gde su doneta njihova tela.

Breaking News:

Airbus A320 has crashed in a residential area in Karachi. There were 107 on board. Had taken off from Lahore, crashed during approach to Jinnah Int’l Airport, Karachi. #planecrash #PIA #Pakistan #LahoretoKarachi #Karachi pic.twitter.com/kDYbhDqlT0

— HIDDEN TRUTH (@HIDDENTRUTH99) May 22, 2020