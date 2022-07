Natalitet u Indiji izazov za ekonomski rast

NJU DELHI – Na osnovu danas objavljenog izveštaja UN, Indija u ovoj godini ima 1,4 milijarde stanovnika, a svetska organizacija upozorava da bi visok natalitet predstavljao izazov za ekonomski rast.

Svetska populacija, za koju se procenjuje da će do 15. novembra ove godine dostići 8osam milijardi, mogla bi da poraste na 8,5 milijardi do 2030., a do 2100-te na 10,4 milijarde, s obzirom da se stopa smrtnosti usporava, navodi se u izveštaju objavljenom na Svetski dan stanovništva, prenosi Rojters.

Prema popisu iz 2011. godine Indija je imala 1,21 milijardu stanovnika, a prosle godine popis nije održan zbog pandemije kovida-19.

Svetska populacija je rasla najsporijim tempom od 1950. godineiI 2020. godine pala je ispod jedan odsto, mavopdi se u izveštaju UN.

(Tanjug)

