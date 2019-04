NATO vežba u Crnom moru, Rusi digli na noge celu flotu (foto)

Izviđački i jurišni brodovi ruske Crnomorske flote, kao i njeni obalski raketni sistemi stavljeni su u stanje pripravnosti zbog NATO vežbe u Crnom moru.

TASS: The Black Sea Fleet brought on strike the strike ships to observe the NATO exercises https://t.co/GoOZEYubiF pic.twitter.com/FUyCPaTQLo

— Russian Exercises (@RUSexercises) April 8, 2019