Nehamer novi lider OVP i kancelar Austrije

BEČ – Predsedništvo Narodne partije Austrije (OVP) odlučilo je danas, nakon povlačenja Sebastijana Kurca iz politike, da Karla Nehamera, dosadašnjeg ministra unutrašnjih poslova, imenuje za novog lidera stranke, ali i budućeg kancelara.

Nehamer je, na konferenciji za štampu posle sednice Predsedništva, rekao da je od strane tog stranačkog tela jednoglasno imenovan za lidera partije i kandidata za kancelara.

„Za mene je ovo velika čast što sam dobio poverenje da mogu da preuzmem . Da mogu da preuzmem vodstvo stranke, jer je OVP sranka koja me uvek fascinirala. Privilegija je za mene da mogu da vodim tu stranku“, rekao je on.

Nehamer je ukazao da OVP ima veliki značaj u Austriji, jer postavlja dve trećine gradonačlenika i šest od devet guvernera pokrajina.

„Zastupljeni smo u svoj širini društva sa ciljem da vodimo politiku u korist građana Austrije“, naglasio je on.

OVP, prema njegovim rečima, karaterišu vrednosti, rad za bolju budućnosti bez zaboravljanja na osnove vrendosti, a aktivno vođenje politike je lajtmotiv.

„Imam veliko poštovanje prema odluci Sebastijana Kurca koji mi je otvorio put da budem šef stranke, a koji je u njegovo vreme puno toga doprineo, a to se može videti kada se sagledaju uspesi u detalju. OVP je pod njim postala narodna partija u pravom smislu te reči. Uspeli smo da dospemo do ljudi koji su odavno okrenuli leđa stranci. Socijalna poltika OVP se okrenula ka građanima sa slabijim primanjima i penzijama“, objasnio je on.

Ukazao je da je u Kurcovo vreme, a to je, dodaje, važno i za njega, stranka uspela da zadrži svoje čvrste stavove i vodi jasnu politiku po pitanju azila i migracije, kao i bezbednosti građana.

„Za mene su tri osnovne vrednosti u OVP važne, a to su vrednosti koje su u nasem dobu značajnije nego ikada. Te vrednosti su odgovornost, solidarnost i sloboda“, podvukao je Nehamer.

Istakao je da je sloboda ključna reč u demokratiji, ali je to vrednost koja mora da se čuva.

Ona, kaže, završava tamo gde počinje sloboda drugog.

Ukazao je da je solidarnost sada važnija nego ikada i da je neophodno da društvo, zbog pandemije, bude solidarno.

„Svi mi imamo prava i obaveze. Sada je pravo I obaveza svih nas da budemo jedinstveni i sateramo virus u ugao“, podvukao je on.

Nehamer je preneo da je na Predsedništvu OVP odlučeno i da se preduzem rekonstrukcija u vladi Austrije.

Preneo je da je njegov predlog da u vladi mesto ministra finansija preuzme Magnus Bruner, mesto ministra unutrašnjih poslova Gerhard Karner, a resor obrazovanja i nauke Martin Polašek.

Dosadašnji kancelar Aleksander Šalenberg vratiće se na mesto ministra spoljnih poslova, preneo je Nehamer.

Aktuelni šef diplomatije Mihael Linhart, nakon dva meseca, biće vraćen na mesto ambasadora u Francuskoj.

Dodao je i da će umesto državnog sekretara pri Ministarstvu saobraćaja, OVP imati državnog sekretara u kabinetu kancelara zaduženog za omladinu u Klaudiji Plaker, 26-ogodišnjoj političarki.

Pored toga najavio je I promene u kabinetu kancelara, bez navođenja detalja.

Nehamer je najavio da će o tom predlogu razgovarati sa predsednikom Austrije Aleksanderom van der Belenom, a preneo je da je o svemu već informisao koalicionog partnera stranku Zelenih, odnosno vicekancelara Vernera Koglera.

(Tanjug)

