Nehamer: Putin obecao sigurnost u snabdevanju gasom

BEČ – Austrijski kancelar Karl Nehamer preneo je da je predsednik Rusije Vladimir Putin, u razgovoru koji je imao sa njim početkom nedelje, obećao sigurnost u snabdevanju gasom i plaćanje u evrima.

Nehamer je, u izjavi agencijama APA i DPA, kazao da je Putin sam pomenuo pitanje snabdevanja gasom.

„Putin je objasnio da je osigurano snabdevanje gasom, da će Rusija isporučiti količine kojim se obavezala ugovorom i da će i dalje biti moguće plaćanje u evrima“, tvrdi kancelar.

Ukazao je da su, pored Austrije, Bugarska, Rumunija i Bugarska, kao i Nemačka protiv embarga, jer zavise od ruskog gasa.

„Zatražiti embargo na uvoz gasa značilo bi da bi industrija, ali i domaćinstva osetili velike posledice. To pitanje je vezano i za radna mesta. Međutim to nije ni pitanje da li mi to želimo. Usled rata može doći do dizanja u vazduh gasovoda, ili do obustave isporuke gasa. Rizik postoji i Austrija pokušava da diverzifikuje snabdevače, ali je za to potrebno vremena“, objasnio je on.

Nehamer je izrazio pesimizam da bi velika bitka u Donbasu mogla biti sprečena.

„Preti brutalna konfrontacija oko Donbasa“, upozorio je on.

Preneo je da je Putin trenutno zarobljenik svoje ratne logike, ali da je svestan da će ovaj rat imati teške posledice i po njegovu zemlju.

Kaže da je stekao utisak da postoji spoznaja da na obe strane postoji potencijal za okončanje rata, ali da je veliko pitanje kako okončati sukobe uz očuvanje svog ugleda.

„Tu verujem da nisu sva vrata zatvorena, ali ih je sve manje. Rusija je spoznala da je vojni otpor Ukrajine opasan, i da je ukrajinska stopa razaranja protivnika ogromna“, ukazao je Nehamer.

Kada je reč o odluci Finske i Švedske da pristupe NATO rekao je da je došlo do „promene paradigme“.

„To je posledica rata koju je Putin pogrešno procenio“, objasnio je on.

Kancelar je istakao da se mora razlikovati između tri neutralne zemlje u EU – Irske, Austrije i Malte, i dve države koje ne pripadaju nijednom savezu, a to su Finska i Švedska.

„Neutralnost je poseban međunarodno-pravni akt“, podvukao je on.

Nehamer je kazao da nema promene paradigme kada je reč o neutralnosti Austrije, koja nije upitna.

Dodao je da Austrija može da vodi „aktivnu politiku neutralnosti“, čime pokazuje da ne pripada vojnim savezima, ali da se i ne uklapa u šemu partnera za razgovor po principu prijatelj-neprijatelj.

(Tanjug)

