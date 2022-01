Nelson: Neki lokalni lideri ne zele da misle o budućnosti

SARAJEVO – Ambasador SAD u BiH Erik Nelson rekao je, u intervjuu za Nezavisne novine i sarajevsko Oslobođenje, da je Amerika posvećena BiH koja se sastoji iz dva entiteta i distrikta Brčko i upozorio da neki lokalni lideri ne žele da razmišljaju o budućnosti.

Komentarišući sankcije protiv srpskog člana predsedništva BiH Nelson je rekao da „sankcije ne znače i kraj dijaloga o konstruktivnim rešenjima“.

„Veoma sam razočaran jer sam iz prve ruke naučio koliko neki lideri žele da odbrane status kvo i koliko se time BiH sprečava da napreduje. Oni su u osnovi zainteresovani samo da održe sopstvene interes“, upozorio je Nelson.

On je predočio da su sankcije uvedene protekle nedelje drugačije od sankcija iz 2017. godine zato što se ove nove odnose ne samo na destabilizirajuće aktivnosti Dodika već i na korupciju.

„Zato su ove sankcije važne jer traže odgovornost zbog korupcije. Mi se nadamo da će one imati i efekat odvraćanja jer sada možemo sankcionisati i one koji podržavaju koruptivne aktivnosti. Nastavićemo da pratimo situaciju i nemamo vremena za predah, jer ovde korupcije ne manjka, što je sramotno“, rekao je Nelson.

Američki ambasador je predočio da svaka vlada ima obavezu da se bori protiv korupcije, a kada vlast to ne čini, onda daje doprinos slabljenju demokratije i ljudskih prava i truje poslovno okruženje, a ljudima „krade šansu“ da dobiju nove prilike.

„Nadamo se da će oni koji su deo koruptivnih aktivnosti i oni koji podržavaju te destabilizirajuće aktivnosti ponovo razmisliti. Smatramo da su sankcije poziv na akciju i za one koji su sankcionisani i važan su doprinos našoj odlučnosti da podržimo stabilnost u BiH, njen teritorijalni integritet i suverenitet. Ne očekujemo da će sankcije sve rešiti, ali trebalo bi da posluže kao poziv na akciju“, rekao je Erik Nelson, ambasador SAD u BIH i upozorio da su predlozi Narodne skupštine RS i Dodikove akcije veliki element političke krize i disfunkcionalnost u FBiH.

On je konstatovao da su sankcije istovremeno poziv pravosuđu da se probudi, jer je to njihov propust i neuspeh što nisu kaznili odgovorne lidere i sve one koji su deo široko rasprostranjene korupcije.

„Nema građanina koji misli da nema korupcije, ali zbog toga što nema presuda izgleda kao da korupcije nema. Pravosuđe ne radi dobro svoj posao jer ima mnogo političkog uticaja i ove probleme moguće je rešiti ako se počne sa sprovođenjem reformi“, rekao je Nelson i potvrdio da su SAD garant Dejtonskog mirovnog sporazuma i da Amerika tu ulogu uzima za ozbiljno.

„To znači da smo posvećeni punoj implementaciji mira, što znači stabilnosti BiH koja je na sigurnom putu ka budućnosti koju je izabrala – EU. U zadnjih deset godina bilo je malo napretka. Vidimo da zemlja mora da evoluira“, ukazao je Erik Nelson, ambasador SAD u BiH.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.