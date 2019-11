Nema alternative za EU, ali probleme možemo da rešavamo danas

OHRID – Premijer Albanije Edi Rama rekao je danas da nema alternative procesu evropskih integracija za Zapadni Balkan, ali da region ne treba da čeka da postane deo EU da bi rešavao određena pitanja.

Odgovarajući na zajedničkoj konferenciji za medije posle sastanka na Ohridu da li zbog francuskog „ne“ otvaranju pristupnih pregovara za Albaniju i Severnu Makedoniju zemlje Zapadnog Balkana imaju alternativu, Rama kaže:

„Nema ničeg novog u ovoj inicijativi, o svemu smo se složili na desetak sastanaka koje smo imali širom Evrope osim jednog dodatnog elementa koji smo toliko priželjkivali, koji sam ja prižiljkivao, i jako mi je drago što se kroz ovu incijativu ta zelja ostvaruje – to je slobodno kretanje ljudi u celom regionu, bez kilometarskih kolona na granicama, bez mita carinicima… Ova inicijativa nije proizašla ni iz čega, već je proizašla iz svega onoga što smo se dogovarili u okviru Berlinskog procesa. Nađite mi jednu tačku oko koje se nismo ranije složili ili da nije deo Berlinskog procesa.“

Osvrćući se na reči Denisa Zvizdića da nema smisla govoriti o otvaranju granica dok se ne definišu prethodno sporazumi o granicama sa, na primer, Srbijom, Rama pita da li to znači da sada treba i Albanija to isto da čeka u odnosu na Severnu Makedoniju ili Kosovo.

„Nećemo čekati, ova inicijativa nije obavezujuća ni za koga, već predlog da trčimo zajedno, ko želi da zaostaje neka zaostaje. Odluka nema nikakve veze sa odlukom Evropskog saveta“, dodao je on.

Počećemo ovaj proces da bi stvari o kojim smo se dogovorili postale realnost.

„Ovo nije tajna, to smo rekli za istim stolom na sastanku u Parizu kancelarki Merkel i predsendiku Olandu. Sve ovo što smo rekli, rekli smo i njima i bilo je prihvaćeno na tom najvišem nivou, a oni su preneli Briselu, pa su nam vratili u 762 tačke, koje moramo da ispunimo“, kaže Rama.

Dodaje da je ovo paralelan proces.

„Zar ćemo čekati da postanemo članice EU da bi naši poljoprovrednici mogli slobodno da se kreću? Albanci koji čekaju da uđemo u EU ne mogu da prođu granice bez dve kotrole, danas imamo 400.000 kineskih turista u Beogradu, zar treba dva puta da ih kontrolišemo, da vade dve vize da bi došli ovde?Zar treba da čekamo da uđemo u EU da sve ovo rešimo i da tek tada neki mladi Albanci iz Preševa mogu da nađe posao u Albaniji ili EU? Ne. Želimo u EU, da budemo slobodni građani, slobodne zemlje gde će ljudi slobodno sarađivati i kontaktirati“, uveren je Rama.

Treba da živimo zajedno ali ne da se vraćamo u neku staru Jugoslaviju, dodao je on.

Ponovio je da on i Vučić imaju različite stavove o nekim pitanjima, ali da im to ne smeta da se razumeju šta mogu zajedno da učine.

„Mi smo siromašnije naselje Evrope, a ono bogatije ima svoje probleme i ne može da se bavi nama. Čuli ste predsednika Makrona koji je rekao da loše funkcioniošu sa 28 članica a kamoli sa 34. To je klub interesa. I šta da radimo, da podižemo zidove među nama. Ne, treba da ih rušimo. Zašto? Jer to treba da bude od koristi za naše porodice“, istakao je on.

Kad budemo imali slobodno kretanje imaćemo i put ka Evropi, ovo je jedan normalan proces, dodao je on.

„Ne treba nam konspiracija u vezi nijednog dokumenta, to su stvari o kojima smo se i prethodno dogovarali. Stvari o kojima imamo različito mišljenje ne znači da treba dižemo zidove. Treba da sarađujemo i unosimo duh da radimo nešto značjano za nas. Nemamo drugu alternativu, nisam u poziciji Vučića koji ima i drugih prijatelja. Mi imamo samo kuću sa jednim vratima. Alternativa je da ljudi žive bolje i da nastavimo sa procesom integracije u EU“, zaključio je Rama.

(Tanjug)