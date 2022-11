Nema ništa sporno u produženju mandata misije Althea

BANJALUKA – Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač ocenio je da je bezbednost u BiH zadovoljavajuća, da nema incidentnih situacija koje mogu da dovedu do nekih sukoba, te da ne vidi ništa sporno u produženju mandata misiji Althea.

„Nema ni terorističkih akata u poslednje vreme, ali samo prisustvo Eufora nije sporno. Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) ima dobru saradnju s njima kad god je to potrebno. Ne vidim nikakav problem što se tiče prisustva Althee, ne mislim da ih je potrebno proširivati, niti povećavati broj“, rekao je Lukač.

Poručio je da nikome nije do rata, da je taj period ostao u prošlosti, te da se treba okrenuti budućnosti.

Govoreći o nedavnoj informaciji da bi moglo doći do ubistva policijskog službenika i tužioca u Banjaluci, Lukač je za BHT rekao da je ona došla iz određenih kriminalnih krugova i da su provere počele, prenela je Srna.

On je naveo da se došlo do zaključka odakle je to poteklo i da je to verovatno jedna vrsta pritiska na ljude koji rade svoj posao na pravi način.

Kada je reč o saradnji sa Evropolom, Lukač je naveo da je BiH jedina zemlja koja nema potpuno uspostavljenu saradnju, te da smatra da će se to moći završiti u što skorijem roku.

„Nakon šest godina, optimista sam da ćemo moći to da završimo. Imamo taj potpisan i ratifikovan sporazum, još nije implementiran u potpunosti, nije napravljena zajednička kontakt tačka. Nadam se da ćemo to uraditi u narednim mesecima i da imamo potpunu saradnju sa Evropolom, da radimo na određenim međunarodnim akcijama u mnogo većem obimu i na kvalitetniji način nego što smo radili do sada“, kazao je Lukač.

Komentarišući slučaj samoubistva mladića Mladena Dulića koji je ismejavan i sniman tokom prijavljivanja za posao na benzinskoj pumpi, nakon čega je snimak objavljen na društvenim mrežama, Lukač je istakao da su počeli razgovori o izradi zakona o sprečavanju širenja lažnih vesti i da će stručnjaci ponuditi najbolje rješenje, jer u trenutnim zakonskim okvirima policija nema mogućnost da se bori protiv sajber nasilja.

Uveren je, kaže, da će se određeni zakonski predlozi naći u Narodnoj skupštini Republike Srpske odmah nakon njenog konstituisanja.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.