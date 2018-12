Nemačka štampa o Makronovom govoru

BON – Francuski predsednik Emanuel Makron razumeo je poruku svog „besnog naroda“ i preko televizije je poslao „ljubavnu poruku“, piše danas nemačka štampa ocenjujući da će Makronovi ustupci koštati milijarde, što nije dobra vest za stabilnost EU.

Nemački Cajt piše da je Emanuel Makron u Žutim prslucima konačno prepoznao ono što oni stvarno jesu – najveća opasnost za njegovo predsednikovanje.

List navodi da je istraživanje pokazalo da tri četvrtine Francuza smatra da su protesti legitimni, što bi mogla da bude rekordna podrška, kao i da su „Žuti prsluci“ veoma popularni.

Špigel je na svom sajtu objavio tekst u kome podseća da je Makron pobedio upravo zbog masovnog nezadovoljstva Francuza, ali da se to nezadovoljstvo sada okreće protiv njega.

„On je sada u poziciji u kojoj su pre njega već bili mnogi predsednici – popustio je pod pritiskom ulice. To će verovatno da izazove probleme sa Briselom, jer mere koje je najavio koštaće mnogo milijardi. Francuska će teško ispuniti kriterijume EU po kojima zaduženje budžeta ne sme da bude veće od tri odsto. To sa interesovanjem prati i vlada u Rimu – jer ona se upravo nalazi u sukobu sa EU zbog prevelikih izdataka. Baš nju je Makron do sada posebno kritikovao, prenosi Špigl.

Velt uočava socijalni zaokret u eri Makron i navodi da je „Francuski predsednik razumeo poruku svog besnog naroda“.

„On je time mnogo rizikovao. Ali sa većim rizikom se sada suočavaju Žuti prsluci. Mnoge Francuze će Makronove reči da umire, možda toliko da se i pomire sa svojim predsednikom. Drugi će i dalje ostati nezadovoljni, jer ništa – nikakve mere, nikakve premije, nikakvo smanjenje poreza, ma koliko bilo lepo – ne može da ublaži njihov bes. Oni žele da sruše predsednika, a s njime najradije i Republiku“, piše Velt.

Frankfurter algemajne cajtung ocenjuje da je francuski predsednik Emanuel Makron hteo da Francuzima nametne ekološki porez, ali da su se protesti protiv te odluke sve više rasplamsavali i eskalirali.

List konstatuje da makron sada želi da se približi „svom narodu“ jer je, navodno ili stvarno, izgubio sa njim kontakt, prenosi Dojce vele.

„Ti ustupci koštaće milijarde, a to nije dobra vest za stabilnost Evropske unije“, navodi nemački list.

