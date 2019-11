Nemačka želi da troši 2% BDP na odbranu do 2031.

godine

BERLIN, 7. novembra (Tanjug) – Nemačka ministarka odbrane Anegret Kramp-Karebauer založila se danas da Nemačka do 2031. godine dostigno nivo od dva odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) izdvajanja za odbranu, što je kancelarka Angela Merkel ocenila kao „realan, ali ambiciozni“ cilj.

Članice NATO-a 2014. godine složile su se da će stremiti ka povećanju rashoda za odbranu na dva odsto BDP do 2024. Sjedinjene Države kritikovale su Berlin zbog nedovoljnog izdvajanja za odbranu, koji su u međuvremenu porasli i sada su rastu, ali sada su stabilni na 1,36 odsto BDP-a, prenosi AP.

Nemačka želi da dostigne 1,5 odsto do 2024. godine. Ministarka odbrane Anegret Kramp-Karenbauer, koja vodi demohrišćane Angele Merkel, kaže da bi do 2031. godine trebalo da dostigne dva odsto.

Merkelova je nakon današnjeg sastanka s generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom rekla da je, s obzirom na ono što je Nemačka uradila poslednjih godina, „predlog da se dva odsto dostigne do 2031. realističan, ali ambiciozan.“

Cilj ulaganja u odbranu od dva odsto osporava manji partner u koalicionoj vladi, Socijaldemokratska partija.

