Neverovatna hrabrost: Otvorio čeljust krokodila i pobegao (video)

Muškarac iz Australije uspeo je, bukvalno, da pobegne iz čeljusti krokodilu, tako što mu je otvorio vilicu i pobegao.

A Queensland man has survived a crocodile attack by prying the jaws of the two-metre beast off his head while swimming in the state's north. #9News pic.twitter.com/1JOrR997GG

— 9News Australia (@9NewsAUS) January 28, 2021