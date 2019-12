Nova godina stigla na Novi Zeland i u Australiju (video, foto)

Nova godina, bez žurbe i kašnjenja, stiže u istočne delove planeta, pa su je tako milioni ljudi dočekali na Novom Zelandu i Australiji, igrajući i pijući šampanjac uz vatromete.

Novi Zeland je među prvim zemljama u koje je stigla 2020, a u Ouklendu je priređen spektakularni vatromet sa Skaj tauera.

Sydney, Australia, welcomes in the New Year with an elaborate firework display, despite calls for it to be cancelled due to the ongoing bushfire crisis affecting the countryhttps://t.co/SqfJKhhrjm pic.twitter.com/pLYWQdgbow

— BBC News (World) (@BBCWorld) December 31, 2019