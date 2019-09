Novi komesar iz zemlje koja podržava brz ulazak Srbije u EU

BRISEL – Laslo Trošanji predložen je danas u Briselu za novog komesara za susedstvo i proširenje EU, a dolazi iz Mađarske, zemlje koja se do sada u zvaničim izjavama zalagala za ulazak Srbije u EU pre 2025. godine.

Trošanjija je za novog komesara predložila novoimenovana predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Mađarska, odakle dolazi Trošanji, više puta je poručivala da Srbija zaslužuje da bude članica EU mnogo pre 2025. godine i pozivala da se ubrzaju pristupni pregovori.

Nedavno je, na Strateškom forumu na Bledu, ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto ponovio zahtev Budimpešte da treba otvoriti sva poglavlja sa Srbijom, ocenivši da je odlazeća EK napravila veliku grešku vezano za proširenje, time što je rekla da neće biti širenja Unije do 2025.

Trošanji (63) je mađarski advokat, bivši sudija, diplomata i univerzitetski profesor, a uža specijalizacija mu je ustavno evropsko i uporedno pravo.

Od 2019. je član Evropskog parlamenta (Partije Fides). Prethodno je, od 2014. do 2019. bio ministar pravde Mađarske.

Trošanji je bio ambasador Mađarske ambasador u Belgiji i Luksemburgu od 2000. do 2004, a u Francuskoj od 2010. do 2014. Bio je i zamenik člana Venecijanske komisije Saveta Evrope od 2005. do 2013, član Ustavnog suda od 2007. do 2010.

Trošanji je i profesor na univerzitetu u Segedinu.

Rođen je 1956. u Budimpešti, a završio je Fakultet prava i političkih nauka 1980. godine. Oženjen je i ima troje dece.

