Novi šef albanske diplomatije OLTA DŽAČKA

TIRANA – Albanski premijer Edi Rama izjavio je danas da je za novog ministra za Evropu i spoljne poslove postavio OLTU DŽAČKU.

On je to napisao na svom Tviteru, a nakon što je doskorašnji v.d.ministra spoljnih poslova Gent Cakaj podneo neopozivu ostavku na to mesto, prenosi portal Egzit.

Rama je dodao i da će novi ministar odbrane biti Niko Peleši.

DŽAČKA je, inače, članica Socijalističke partije i od juna 2017. godine bila je ministarka odbrane, čime je postala druga žena na toj poziciji nakon Mimi Kodeli.

(Tanjug)

