„Obećavam da ovo neću uraditi“: Tramp se našalio sa fotomontažom Grenlanda (foto)

Ideja kupovine Grenlanda ponovo je u fokusu pažnje američkog predsednika Donalda Trampa koji se, ovog puta, našalio na tu temu, objavivši fotografiju kako Grenland neće izgledati ako bude prodat SAD.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019