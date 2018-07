Objavljen snimak spektakularnog bekstva iz zatvora helikopterom (video)

Na društvenim mrežama se pojavio snimak spektakularnog bekstva iz francuskog zatvora u kom je korišćen helikopter.

Kako su preneli ranije mediji, 46-godišnji Redoan Faid, osuđen na 25 godina robije zbog pljačke u kojoj je ubijen policajac, pobegao je uz pomoć tri naoružana pomagača.

Tri saučesnika izašla su iz helikoptera, koji je sleteo u neobezbeđeno zatvorsko dvorište. Oni su izveli Fajda iz prostorije za sastanke, gde je on u tom trenutku razgovarao sa bratom, i odveli ga do helikoptera, navodi „Figaro“, ističući da je bekstvo trajalo 10-ak minuta.

Za poslednjih pet godina, to mu je drugo bekstvo iz zatvora.

#Breaking: #French bank robber Rédoine Faïd escapes prison for the second time in 5 years. This morning he was extracted from his prison by a helicopter and 3 heavily armed accomplices. They flew him to highway A1 where they landed & set the helicopter on fire. He fled by car. pic.twitter.com/o8YqJl9hnY

— Jona Wolff (@WolffJona) July 1, 2018