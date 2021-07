Odluka o Rio Tintu na građanima, ali govorimo šta je bolje

SKOPLJE – Predsednik Srbije Aleksandar Vucičh ponovio je večeras da će o projektu Rio Tinto odlučivati građani, i da nijedna odluka neće biti doneta bez njih, ali će nadležni pokušati da objasne koji su benefiti od tog projekta, za razliku od onih koji, kako kaže, finansirani spolja samo žele da spreče razvoj Srbije.

Vučić je rekao da je taj projekat dobar za narednih 50 godina.

On je, za TV Pink iz Skoplja, rekao da u Podrinju, i to širem reonu, živi tek 110.000 ljudi.

“Prazni se Podrinjski region, sve ode za Novi Sad i Beograd, jer nemaju nemaju osao i ne vide budućnost”, konstatovao je Vučić.

Podsetio je da su u Loznici otvorene dve fabrike, da je promenjena situacija u Banji Koviljači, radi se brza saoraćajnica, kao I auto-put Ruma-Šabac.

“Uradili smo mnogo da ojačamo Podrinje. Sve to radite da bi ljudi živeli u Podrinju, a onda vam kažu da ne treba da prihvatimo investciju, jer će da ugrozi životnu sredinu. I za to se bore oni iz centra Beograda, je im je to dobro da dobiju jedan ili dva odsto glasova, i to ne u Podrinju, već u Beogradu, gde je to popularna tema”, rekao je Vučić.

“To što ‘Ne davimo Beograd’ dobija ogromne pare spolja, a što u Podrinju nema para… U Podrinju ljudi moraju da rade I da zarade, da vide šta će država da im ponudi. I sad oni idu iz centra Beograda da im sole pamet u Loznicu i Podrinje”, dodao je predsednik.

On je istakao da je Rio Tinto spreman da uloži 2,4 milijardi evra samo za početak eksploatacije.

“Pa, neka 10 odsto ostane u Podrinju, znate li koje su to investicije? To je drugačija zemlja, bogatiji život, sve promenjeno…”, konstatovao je predsednik Srbije.

Vučić je istakao da će se sačekati odluka naroda, odnosno bez građana neće biti doneta nikakva odluka, ali će nadležni da govore šta je bolje.

“Ako misle da bolje da slušaju one finansirane spolja, sa zadatkom da spreče razvoj Srbije… A, šta mislite što daju novac njima, a ne SNS-u?”, upitao je Vučić.

Pitao je da li je to možda zato što je on sam mnogo loš ili dobar za Srbiju.

“Šta elementrana logika nalaže? Što bi neko bacao pare I davao lezilebovićima da troše njihove pare? Pa, da bi učinili nešto u njihovom interesu”, rekao je Vučić.

A, u ineresu spoljnog faktora nije, kako kaže, da Srbija jaca, da snaži ‘Mini Šengen’, jer će, pre svega Srbija, ali I Severna Makedonija i Albanija da jačaju, a to mora da se zaustavi.

U tom kontekstu, spomenuo je da su danas pred sastanak sa Zoranom Zaevim i Edijem Ramom, pozivali sve iz Albanije I Severne Makedonije, kako bi opomenuli znaju li šta rade, i da li su svesni da time Srbija jaca.

Vučić nije želeo da kaže o kome je reč, ali je pomenuo da je reč o spoljnim centrima moći.

“Mene niko nije zvao. Neću o imenima. Znam ko ih je pozivao, ali to pitajte njih”, rekao je Vučić i dodao da neki spolja ne razumeju da se pojavio slobodarski duh kod balkanskih naroda, koji žele sami upravljaju svojom sudbinom.

(Tanjug)

