Oko 20.000 ljudi protestovalo u Beču protiv korona mera

BEČ – Više hiljada protivnika epidemioloških mera i najavljene obavezne vakcinacije protestuje danas posle podne u Beču, a kao i ranije demonstracije su bile obeležene i incidentima.

Oko 20.000 ljudi, prema podacima policije, okupilo se u centru Beča, na protestu na koji je, kao i ranija dva puta, pozvala Slobodarska partija Austrije (FPO).

Po prvi put od održavanja protesta okupljenima se obratio i lider FPO Herbert Kikl, koji nije mogao da prisustvuje ranijim demonstracijama zbog korone.

„Pojedini još nisu shvatili da ih vlada „zajebava“ i da ih udara u „guzicu“, pošto im nudi karikaturu slobode umesto prave slobode“, kritikovao je Kikl okončanje lokdauna koristeći vulgarne izraze.

On je istakao da će se FPO boriti i za sve one koji to još nisu shvatili, jer smatra da je to slobodarski oblik solidarnosti.

Kikl je izrazio uverenje da će svakog dana biti sve više koji će ustati protiv mera, i da neće dugo trajati dok vlada ne padne.

Pored Kikla i drugih političkih predstavnika FPO, obratio se sa bine i najveći teoretičar zavere sa vezama sa ekstremnom desnicom Martin Ruter.

Nakon govora okupljeni su krenuli, kao i ranijih subota, u šetnju Ringom, centralnom ulicom Beča.

Nosili su transparente „Ne prisilnoj vakcinaciji“, „Dalje ruke od naše dece“.

Tokom kretanja povorke došlo je i do incidenta, pošto su učesnici protesta bacali ledenice i sneg na novinare koji su ih pratili.

Policija je u više navrata morala da intereveniše i privela je više ljudi.

Inače, već danima se pozivalo na „mega demonstraciju za slobodu protiv haosa i prisile“.

FPO je taj protest, kako je saopštila, organizovala u saradnji sa više građanskih pokreta.

Austrijskoj policiji podneto je 32 zahtava za održavanje demonstracije, od kojih je sedam odbijeno zbog formalnih grešaka.

Poređenja radi, ovaj treći veliki anti-korona protest bio je ujedno i najmanji, pošto je prošle nedelje bilo još 40.000 ljudi u centru Beča, a ovaj put jasno manje.

Dok je broj učesnika protesta u padanju, policija povećava svoje prisustvo, te je ovaj skup obezbeđivala sa 1.400 policajaca, a ranije je taj broj bio za 200 manji.

(Tanjug)

