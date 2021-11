Oko 20 poginulih u napadu na raseljene u Kongu

KINŠASA – Oko 20 ljudi poginulo je danas u napadu milicije CODECO na kamp za raseljene na severoistoku Demokratske Republike Kongo, saopštila je vlada.

Portparol vlade provincije Ituri Žuls Ngongo rekao je za Rojters da su pripadnici te grupe napali selo Drodro i ubili 12 civila, od kojih šestoro dece.

Kasnije je porptarol vlade Konga Patrik Mujaja na Tviteru napisao da je stradalo oko 20 ljudi.

U čestim napadima grupe CODECO u provinciji Ituri od 2017. godine su stradale stotine civila, a prema podacima Ujedinjenih nacija, hiljade su napustile domove.

Grupu Kooperacija za razvoja Konga (Cooperative for the Development of Congo) – CODECO čine farmeri iz plemena Lendu, koji su već dugo u sukobu sa stočarima iz plemena Hema.

U sukobima dva plemena od 1999. do 2007. poginulo je oko 50.000 ljudi, navodi Rojters.

(Tanjug)

