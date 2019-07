Oluja na Jadranu, 25.000 munja, meteorološki cunami na Hvaru

ZAGREB – U kasnim poslepodnevnim satima delove Jadrana pogodilo je nevreme, a na Hvaru se zbog premeštanja poremećaja dogodila pojava meteorološkog cunamija, prenosi Index.hr.

Reč je o naglim oscilacijama nivoa mora usled brzih promena vazdušnog pritiska.

Došlo je do plime, pa do oseke, kada se more povuklo za oko 105 centimetara za samo 10 minuta.

Mestimični pljuskovi i grmljavine zabeleženi su širom Jadranske obale, a za 120 minuta zabeleženo je više od 25.000 udara munja.

U severnom delu Cetinske krajine olujni vtar je rušio stabla na puteve, javlja Dalmacija Danas.

Nevreme je zahvatilo područje od Knina do Dinare. U Hrvacama su pala 23 litra kiše po kvadratnom metru.

(Tanjug)