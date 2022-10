Orban: EU se nije baš pokazala, mogla bi da se potrudi

BUDIMPEŠTA – Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas, odgovarajući na pitanje o prilivu migranata i kako može da se rastereti ruta Zapadnog Balkana, da bi odbrambena granica trebalo da se spusti još niže u odnosu na srpsko-mađarsku granicu, kao i da bi one koji ilegalno borave trebalo vratiti odakle su došli, što, kako je rekao, iziskuje pomoć Evropske unije.

„Tri stvari treba da se urade, prva da pomerimo što južnije odbrambenu liniju kroz koju je nemoguće proći. Sada je ta linija na srpsko-mađarskoj granici. To uopšte nije dobro za Srbiju, nismo ni mi srećni zbog toga. Trebali bi ići sve južnije, ali korak po korak“, rekao je Orban na zajedničkoj konferenciji za medije u Budimpešti, gde se održava samit lidera Srbije, Mađarske i Austrije.

On je dodao da bi trebalo u tom smislu da se ojača srpsko-makedonska granica.

„S druge strane oni koji borave ilegalno u našim zemljama njih moramo vratiti tamo odakle su došli, a to iziskuje jako mnogo posla i mnogo finansijskih sredstava, a to bi EU trebalo da preuzme na sebe. To je zajednički interes svih zemalja EU“, rekao je Orban.

EU se, kaže Orban, do sada nije baš pokazala i bilo bi dobro ako bi se, dodaje, sada malo potrudila.

„Treća stvar je najteži zadatak. Ono što u Briselu kažu da se formira hot spot, odnosno okrug za izbeglice van prostora EU. Ako bismo menjali pravni sistem EU što ja od srca želim i na čemu insistiram je da se zahtev za azilom može podneti isključivo u hot spotovima izvan EU, a dok se ti zahtevi ne obrade ne može se stupiti na tlo EU i to bi rešilo naš problem“, rekao je on.

Orban napominje da se tim povodom vodi velika rasprava unutar EU

„Sad smo na mrtvoj tački. Sve dok je to na mrtvoj tački ilegalni migranti samo kuljaju“, zaključio je Orban.

(Tanjug)

