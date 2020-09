Otkriveno ko je hteo da otruje Trampa, novi detalji

Policija je identifikovana ženu osumnjičenu za slanje pisma američkom predsedniku koje je bilo zatrovano smrtonosnim ricinom.

Koverat, koji je verovatno iz Kanade poslat na adresu Bele kuće, presrela je američka policija.

Policija je saopštila da je identifikovala ženu osumnjičenu za slanje pisma, ali nije otkrila detalje, prenosi “Biznis insajder”.

Officials identify a woman suspect after letter laced with deadly ricin poison sent to President Trump https://t.co/XhTg8e4zCq

— BM (@bmangh) September 20, 2020