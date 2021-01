Otkriveno tačno mesto pada putničkog aviona (video)

Indonežanska mornarica utvrdila je koordinate mesta pada aviona kompanije Srividžaja Er, koji je nestao ubrzo po poletanju iz Džakarte, i brodovi su upućeni na tu lokaciju, rekao je mornarički zvaničnik Abdul Rasid.

„Koordinate su pronađene i prosleđene svim brodovima na tom području“, rekao je Rasid, objavio je Rojters.

Indonežanski ministar saobraćaja Budi Karja Sumadi potvrdio je ranije da se avion kompanije Srividžaja Er sa više od 60 ljudi, danas srušio u zalivu kod Džakarte.

Video reportedly shows debris from Sriwijaya Air flight SJ182 after disappearing from radar on take off from Jakarta airport. Number of passengers and crew on board is currently unknown. https://t.co/LeQlvgiUHy pic.twitter.com/BhHSdFIsbz

