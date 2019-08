Otvorena poruka Rusije za Srbiju pred kojom Zapad ne može ostati ravnodušan

Zapad nije predaleko od toga da ozbiljno uzme u razmatranje to da je Beograd karika u odnosima Istoka i Zapada, jer drugačije u Srbiji ne može da postigne svoj cilj.

Bolje vrabac u ruci, nego golub na grani. Tom logikom bi mogao da se rukovodi Zapad kada bude cenio koliki uticaj može imati u Srbiji i na Srbiju.

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da Beograd vidi kao kariku u odnosima Zapada i Rusije. To javno priznanje Rusije, prvo takve vrste, je neka vrsta izazova Zapadu da i on pruži takva uveravanja i to prizna, smatra nekadašnji šef srpske diplomatije Vladislav Jovanović.

Zapad traži „sredinu“

Na pitanje koliko je ideja koju je izneo Bocan-Harčenko prihvatljiva i za Zapad, koji je pod svoje okrilje već stavio sve ostale balkanske zemlje, Jovanović za Sputnjik odgovara da to smatra realnim. On je mišljenja da bi takvo priznanje sa Zapada moglo da stigne posle jednog procesa koji bi bio na kraću stazu.

„Ovo što je izjavio ruski ambasador je prva otvorena izjava te vrste koju će Zapad sigurno da registruje. Zapad bi više voleo da Srbija bude inkorporirana u njegove organizacije, uključujući i NATO, ali je sve svesniji da do toga uopšte neće doći, ili ne u predvidljivijoj budućnosti, pa će morati da se ide ka nekoj srednjoj poziciji“, objasnio je diplomata.

Postoje i rizici

On napominje da je Srbija svojom višegodišnjom politikom ekvidistance, političke nezavisnosti i vojne neutralnosti, uspela da stekne izuzetno mesto na Balkanu i u Evropi, koje je i obavezuje, ali i izlaže potencijalnim opasnostima. To je, kako kaže sagovornik Sputnjika, šansa sa rizikom. Onaj ko tu šansu želi da koristi mora da bude pažljiv da vođenjem politike taj rizik ne poveća.

„Činjenica da Rusija u Evropi nema nijednu drugu prijateljsku tačku oslonca sem Srbije i da Zapad sem Srbija ima sve ostale balkanske zemlje ne samo kao tačke oslonca, nego kao svoje integrativne sredine, jača našu poziciju na obema stranama, ali traži maksimalnu budnost, oprez i precizno vaganje svih činjenica koje mogu da nastupe sada i u perspektivi“, upozorava Jovanović.

Samo ne vazal

Kako ističe, šansa je značajna, čak i izazovna i retko kojoj zemlji se takva šansa pruža, jer je pozitivna činjenica što smo jedna jedina zemlja koja ima dobre odnose sa obema stranama. On smatra da izjava ambasadora Rusije u dobroj meri oslikava postojeću stvarnost, ali i dodaje da bi bila potvrđena ona mora da bude prihvaćena i sa druge strane.

„Druga strana nije predaleko od toga da to uzme u ozbiljno razmatranje, jer drugačije ne može da postigne svoj cilj. Srbija se, jednostavno, ne da da bude integrisana kao vazal u bilo čije organizacije. I to je nešto što će i Zapad početi da uvažava, jer ako ne mogu da dobiju sve, bolje da sačuvaju pola uticaja. I sa te strane mislim da je ovo značajna izjava ruskog ambasadora“, ocenjuje Jovanović.

Zato on javno priznanje Rusije vidi kao vrstu izazova Zapadu, kojem će značiti i biti od koristi Srbija koja je zakoračila u evrointegracije, a koja je afirmisana kao vojno, pa i politički neutralna zemlja.

(Sputnjik)