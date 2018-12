Ovako je goreo Pariz (video, foto)

View this post on Instagram

Quem conheceu #Paris com sua arquitetura linda cinza e bege, gente andando elegante e cheirando perfume bom, táxi Mercedes a preço de Uber no Brasil, conheceu, quem não conheceu não conhecerá mais. Com 380 mil muçulmanos acampados nos subúrbios e sem trabalho, um presidente que diminui os impostos dos ricos e aumentou os da classe média, nunca mais será como antes, a não ser uma força tarefa pesada para organizar toda essa imigração. Paris está destruída. E é com tristeza que escrevo essas palavras. O socialismo de #Macron aliado aos arabes que querem dominar o mundo através do Islâ, está batendo de frente com a extrema direita, que agora estão se organizando com os coletes amarelos. A política de ego destrói anos de história no mundo. #France #franceprotest