Ove države će za 20 godina biti najmoćnije na svetu

Prema predviđanja naučnika, svet će za dvadeset godina izgledati mnogo drugačije nego što danas. Brzina tih promena sve je intenzivnija iz dana u dan i u 2039. godini centri moći dramatično će se promeniti.

Neki analitičari kažu da bi snažan uspon mogla da ostvari Afrika. Populacija koja raste mogla bi da „napaja“ afrički ekonomski rast sa „bazenom“ mladih, bolje obrazovanih i globalno povezanih radnika. Međutim, najveća revolucija u Africi verovatno je širenje velikih, jeftinih i kvalitetnih solarnih panela, prenosi Express.hr.

– Svet će naučiti da stavlja solarne panele tamo gde sunce zaista i sija – rekao je jedan energetski „guru“ za BBC.

I supersila Kina će u svakom aspektu nastaviti svoj ubrzani rast, a mnogi predviđaju da će svoj uticaj za dve decenije ponajviše pokazati kroz film i muziku.

A što je sa gubitnicima te 2039. godine? Verovatno većina Evrope. Finansijske servise će voditi veštačka inteligencija, na čemu će Evropa izgubiti mnogo od svoje prednosti. Roditelji koji su nekada svoju decu gurali da postanu advokati i doktori, tada će ih moliti da postanu dizajneri, umetnici, čak glumci. Bilo koji kreativan posao, koji neće moći da im preotmu roboti.

U padu, ali ne tolikom, su i SAD. Zasenila ih je Kina i plaćaju ceh što se nisu dovoljno rano okrenule vetru i solarnoj energiji. U padu je i Bliski istok, međunarodno ignorisan jer više nikome više nisu potrebni nafta i gas.

Koja roba i sirovine onda pokreću svet 2039?

Sasvim sigurno ne fosilna goriva, koja su zabranjeno voće. Nafta je gotovo u potpunosti izgubila na vrednosti. Za to su se pobrinula alternativna goriva i kolaps korišćenja plastike.

Čista voda će biti vrednija nego ikada. Ratovi za vodu zamenili su ratove za naftu, bilo pored Nila ili bilo koje druge velike reke mogu izbiti konflikti dok države najbliže moru optužuju one koji su više uzvodno da koriste previše vode.

Do 2039. to se prodaje informacije/podaci se kupuju „na veliko“, ali često u tajnosti i ilegalno. To će svim vladama i državama biti sredstvo kontrole.

Neke države će slediti skandinavski primer i izabrati totalnu transparentnost – povraćaja poreza, zarade, načina života, kako bi smanjili opasnost takvog sredstva kontrole. I sve bi se više građana moglo buniti i boriti protiv toga. Dosta im je negativnog efekta društvenih medija, napuštaju Cyberspace gde god mogu, svoj elektronski otisak svode na minimum, čak se vraćaju staromodnoj pošti.