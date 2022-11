Ozbiljno je ratno stanje, kupovaćemo gas po tri puta višoj ceni

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović poručio je danas da energija nije roba, nego resurs koji garantuje sigurnost, nezavisnost i snagu, a da se Evropska unija trenutno nalazi u situaciji da će gas kupovati od SAD „po tri puta većoj ceni“.

„Energetika je u ovom trenutku, ali i inače, ključno pitanje“, rekao je Milanović na otvaranju ekonomskog foruma „Busineš Meets Politics – Energetika danas i sutra“, u organizaciji Slovenačko-hrvatskog poslovnog kluba i slovenačke ambasade u Hrvatskoj, održanog u okviru posete slovenačkog predsednika Boruta Pahora Zagrebu.

Pahor je juče doputovao u dvodnevnu posetu Zagrebu, poslednjoj u njegovo mandatu predsednika Slovenije.

Milanović je rekao da Rusija i SAD, svatko na svoj način, nisu slučajno „dve velike i neuništive države“.

„Neuništive su jer imaju određene tehnologije (…) i neograničene količine energije za svoje potrebe. Kina već nije ta kategorija“, rekao je Milanović.

Milanović je rekao da se Evropska unija dugo „praćkala u iluziji“ da će osnovati neko energetsko tržište.

„Ozbiljno je ratno stanje, ozbiljnije nego ikada u našim životima. Došli smo na to da ćemo gas kupovati od saveznika po tri puta višoj cijeni. To je činjenica. To će koštati“, rekao je hrvatski predsednik .

Zato je, kazao je, francuski predsednik Makron otišao u SAD da razgovara s američkim predsednikom Bajdenom. „Ustvari, moliti iz pozicije slabijeg partnera za razumevanje i milost“, ocenio je Milanović.

Rekao je da je potrošnja električne energije po stanovniku pokazatelj strukture ekonomije, pri čemu govori o prisutnosti odnosno nedostatku industrije. Ustvrdio je da u Hrvatskoj „nema industrije“, dok je u nekim i manje razvijenim državama ta potrošnja po stanovniku značajno veća, a kao primer je naveo Srbiju.

Milanović je uveren i da će evro biti dobar za Hrvatsku, s obzirom na to da je izrazito uslužna ekonomija. Za Mađarsu je rekao da ne ulazi u evrozonu „iz emotivnih, a ne racionalnih razloga“, a posledica toga, kaže, može biti i ta da će forinta za godinu dana izgubiti na vrednosti 30 posto prema evru, što znači da će mađarski turisti imati manje novca za trošenje u Hrvatskoj.

Kada je reč o privredi, Milanović je rekao da je Hrvatska praktično zavisna od Evrope, pre svega Nemačke. „Kako bude njima, biće i nama“, ocenio je i dodao da se zbog preskupe energije proizvodnja u Nemačkoj već nalazi u problemima.

S obzirom na ratno stanje u Evropi, slovenački predsednik Borut Pahor složio se sa zaključkom da, kako je kazao, živimo u veoma nesigurno i nepredvidivo vreme, prenela je Hina.

S obzirom na to da živimo u globalizovanom svetu, na koji utječe i rat u Ukrajini, Pahor je poručio da Hrvatska i Slovenija prvenstveno treba da vode računa o dobrim odnosima među susedima, odnosno zemljama u regionu.

Unapred se ne može predvideti kada će doći do krize, čega je posljednji primer i rat na istoku Evrope, rekao je Pahor i istakao da privreda , da bi na takve krize bila spremna, mora biti konkurentna, otvorena i elastična, sa što manjim uplitanjem države.

Ocenio je da će skori ulazak Hrvatske u Šengen i evrozonu imati pozitivne efekte i na slovenačku privredu te da će dodatno ojačati saradnju dveju zemalja.

(Tanjug)

