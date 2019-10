Pakao u Kaliforniji: Proglašeno vanredno stanje, 200.000 ljudi evakuisano zbog požara (video)

Guverner Njusom je izjavio da se korišti „svaki raspoloživi resurs“ u borbi s požarima, uključujući i velike vatrene stihije u vinogradarskom području na severu Kalifornije koji su pod uticajem snažnog vetra, prenose mediji.

Život su izgubile devojke od 15 i 19 godina, potvrdio je CNN-u direktor Civilne zaštite u Meksiku za regiju Kalifornije Antonio Rosquillas, prenosi Radio slobodna Evropa.

In the Middle of the Inferno #Vallejo #California I-80 Interstate 80 #californiawildfires right now Evacuations 🔥🚒⛔🛑⛔ pic.twitter.com/qCOok6As0G

— Máximo Alexander (@MaximoSPQR) October 27, 2019