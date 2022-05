Palestinski tužilac posle haotične sahrane optužio Izrael za namerno ubistvo novinarke

Palestinski javni tužilac izjavio je posle haotične sahrane ubijene novinarke Al Džazire Širin Abu Akleh da preliminarni rezultati istrage pokazuju da je pogodjena namerno vatrom izraelskih vojnika.

Kako je sinoć najavljen je nastavak istrage, preneo je AP.

Izraelska vojska je ranije u petak saopštila da je novinarka ubijena u razmeni vatre sa palestinskim ekstremistima i da ne može da zaključi odakle je stigao smrtonosni metak.

Abu Akleh je sahranjena u petak popodne u rodnom Jerusalimu pošto je izraelska interventna policija gurala i tukla ljude koji su nosili kovčeg sa njenim posmrtnim ostacima.

Bio je to šokantan početak procesije koja se pretvorila u možda najveći prikaz palestinskog nacionalizma u Jerusalimu posle više godina, konstatuje američka agencija.

Izraelska policija je kasno sinoć saopštila da je intervenisala tokom sahrane jer su izgrednici oteli kovčeg u bolnici protiv želje porodice.

Policajci su napali i ljude oko kovčega i tukli ih palicama. Jedna osoba koja je nosila kovčeg je izgubila kontrolu i ispustila ga na zemlju.

U saopštenju policije je navedeno da je oko 300 izgrednika stiglo u bolnicu Sveti Josif u Jerusalimu i sprečilo članove porodice da stave kovčeg u mrtvačka kola.

Policija tvrdi da je planirala i koordinisala pogrebnu procesiju unapred sa porodicom ubijene, u nameri da povorka krene od Kapije Jafa na jerusalimskom Starom gradu, ali su izgrednici pretili vozaču mrtvačkih kola i nastavili da nose kovčeg onako kako nije bilo planirano, navodno protiv želje porodice i dogovora o bezbednosnoj saradnji.

Instrukcije policije da se kovčeg vrati u kola nisu uslišene, pa je, kako tvrdi, morala da interveniše.

U intervjuu za BBC brat novinarke Toni Abu Akleh je, kako se čini, porekao verziju dogadjaja izraelske policije, rekavši da su se porodica i ožalošćeni nadali maloj procesiji, ali su ih policajci „bobmardovali“ kad su napustili bolnicu.

On nije objasnio da li je planirano da se ide peške ili vozilom, navode izraelski mediji.

„Vrlo je žalosno videti da se to dešava na sahrani. Nadali smo se maloj procesiji iz bolnice u crkvu i potom do groblja. Ali na nesreću onog trenutka kada smo izlazili iz bolnice bombardovalo nas je nekoliko policajaca ni za šta. Bili smo šokirani kada smo videli kako su počeli da tuku ljude, bacaju šok bombe, suzavac. Desilo se to bez ikakvog objašnjenja“, rekao je brat novinarke.

On je takodje rekao da su pre sahrane izraelske vlasti tražile da im kaže koliko se ožalošćenih očekuje i ko su ti ljudi, što nije mogao da učini jer nije znao.

„Bila je to sahrana za sav palestinski narod, ne samo za porodicu i prijatelje Širin. Oni odaju poštu onome što je ona uradila za Palestinu, za njene izveštaje u periodu od 25 godina“, rekao Toni Abu Akleh.

Više od 10.000 Palestinaca je u napetoj atmosferi odalo poštu Širin Abu Akleh ubijenoj u sredu dok je izveštavala o izraelskoj vojnoj raciji u Dženinu na okupiranoj Zapadnoj obali.

Izraelska policija je kasnije rekla da je šest ljudi pritvoreno posle nereda, uključujući bacanje kamenica.

Jedan palestinski očevidac rekao je da su ožalošćeni napadnuti jer su mahali palestinskom zastavom i hteli da nose pokojnicu na ramenima.

Snimci na kojima se vidi kako policija tuče ožalošćene izazvali su šok i osude Bele kuće i EU.

Novinarka Al Džazire je pogodjena u glavu, a nosila je šlem i zaštitni prsluk sa oznakom „PRESS“. Izraelske i palestinske vlasti daju različite verzije tog incidenta.

Izraelski zvaničnici su najpre rekli da su novinarku ubili naoružani Palestinci greškom, ali je kasnije rečeno da je zalutali izraelski snajperski metak takodje mogao biti uzrok smrti.

Izrael tvrdi da ne može da utvrdi ko je ubio poznatu novinarku ako ne ispita metak kojim je pogodjena.

Izraelski zvaničnici su navodno zatražili pomoć SAD kako bi se Palestinska uprava ubedila da saradjuje u istrazi.

