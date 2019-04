Pamela o Asanžu: Kako ste mogli, đavoli, lažovi i lopovi?

Holivudska glumica Pamela Anderson nazvala je danas SAD, Veliku Britaniju i Ekvador „đavolima, lažovima i lopovima“, pošto je njen prijatelj, osnivač „Vikiliksa“ Džulijan Asanž uhapšen u ambasadi Ekvadora u Londonu.

I am in shock.. I couldn’t hear clearly what he said? He looks very bad. How could you Equador ? (Because he exposed you). How could you UK. ? Of course – you are America’s bitch and you need a diversion from your idiotic Brexit bullshit.

„I vi ćete istrunuti. A mi ćemo ustati“, poručila je Andersonova na Tviteru.

Ona je dodala da je šokirana zbog hapšenja Asanža, ocenivši da na snimku na kojem se vidi kako ga izvode iz zgrade ambasade i uvode u policijski kombi on izgleda veoma loše.

„Kako si mogao, Ekvadore?“, upitala je Pamela Anderson, a potom i odgovorila: „Jer vas je razotkrio.“

Isto pitanje postavila je Velikoj Britaniji.

And the USA ?

This toxic coward of a President

He needs to rally his base? –

You are selfish and cruel.

You have taken the entire world backwards.

You are devils and liars and thieves.

And you will ROTT

And

WE WILL RISE ✊

— Pamela Anderson (@pamfoundation) April 11, 2019