Panika u Kraljevstvu: Procurili tračevi da je kraljica umrla (video)

Nedavno su se na društvenim mrežama proširile glasine da je kraljica Elizabeta II. (93) preminula. Korisnik Twittera objavio je poruke iz WhatsApp grupe, piše Mirror.

– Kraljica je preminula jutros. Imala je srčani udar – piše u porukama koje je napisao nepoznati pošiljalac. Navodno ih je dobio od telohranitelja porodice, a pričalo se i da će se objaviti njena smrt.

Queen Elizabeth when she wakes up tomorrow morning and checks her news feed pic.twitter.com/k1mGBouPQG

— Clewsy (@joeclews_) December 1, 2019