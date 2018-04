Pao avion u Alžiru, stradalo najmanje 200 vojnika (video)

Najmanje 200 vojnika je poginulo u padu vojno-transpoertnog aviona Il-76 u Alžiru, javila je televizija „Hadas“.

Avion je pao ubrzo nakon poletanja sa aerodroma vojne baze u Bufariku, 50 km južno od prestonice Alžira.

Prema drugim informacijama, pao je tanker Il-78, dok se ogroman broj žrtava objašnjava time što je on pao na objekat vojne infrastrukture.

Awful news.

Around 200 dead after a military Ilyushin Il-76 crashed shortly after takeoff from Boufarik base in #Algeria. pic.twitter.com/iOnlvAaHxq

— Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) April 11, 2018