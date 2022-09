Papa: Verske vođe da budu lideri u promovisanju kulture mira

ASTANA – Papa Franja je danas na otvaranju međuverske konferenciju u Kazahstanu rekao da se religija nikada ne sme koristiti za opravdavanje zla rata i da Bog nikada ne sme da bude talac čovekove žudnje za vlašću, prenosi AP.

Papa je pozvao verske delegacije da se ujedine u osudi rata i verskih opravdanja za njegovo pokretanje.

Uz 80 imama, patrijarha, rabina i muftija verskoj konferenciji prisustvuje i mitropolit Antonije, koji je na čelu odeljenja za spoljne crkvene veze Ruske pravoslavne crkve, navodi američka agencija.

Ruski patrijarh Kiril, koji je trebalo da učestvuje, otkazao je dolazak prošlog meseca.

Papa Franja nije pominjao Rusiju ili Ukrajinu u obraćanju na kazahstanskoj konferenciji, ali je insistirao da verski lideri moraju da preuzmu vođstvo u promovisanju kulture mira, jer bi, kaže, bilo licemerno očekivati da oni što ne veruju promovišu mir ako verske vođe to ne čine.

„Ako je tvorac kome smo posvetili svoje živote stvoritelj ljudskog života kako mi koji sebe nazivamo vernicima možemo pristati na uništenje tog života?“, upitao je papa.

Patrijarh Kiril je poslao poruku konferenciji koju je pročitao mitropolit Antonije i u kojoj ruski patrijarh nije direktno pominjao rat već uopšteno probleme u protekle dve decenije izazvane „pokušajima da se izgradi svet bez oslanjanja na moralne vrednosti“.

Pre nego što je Kiril odustao od učešća bilo je spekulacija da bi se papa Franja mogao sastati sa poglavarom Ruske pravoslavne crkve na marginama kongresa nakon što su obojica potvrdili svoje prisustvo ranije ove godine, navodi AP.

Njih dvojica su se prvi put sreli 2016. na Kubi, a razgovarali su putem video konferencije u prvim nedeljama ukrajinskog rata.

Papa Franja je kasnije javno kritikovao Kirilovo pravdanje ruskog napada i upozorio ga da ne sme da postane „Putinov dečak u oltaru“, navodi AP.

Mitropolit Antonije je obraćajući se novinarima nakon što se sastao sa papom primetio da papin komentar o „oltarskom dečaku“ nije prošao dobro u Moskvi.

„To nije nešto što smo očekivali i očigledno nije korisno za jedinstvo hrišćana.To je bilo iznenađenje. Ali znamo da moramo da idemo dalje“, rekao je ruski crkveni zvaničnik.

On je saopštio da je sastanak dvojice poglavara i dalje moguć, ali je insistirao da on mora biti dobro pripremljen i da mora da donese konkretnu zajedničku izjavu, kao što je to bilo nakon sastanka u Havani, navodi AP.

(Tanjug)

