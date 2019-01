Pentagon u panici: Kina uspešno testirala oružje budućnosti

Kineska ratna mornarica testirala je prvi elektromagnetni top domaće proizvodnje, čime je izazvala zabrinutost Pentagona koji kasni s testiranjem svog topa.

Long time no see, the railgun test ship is spotted undergoing sea trials these days. pic.twitter.com/WdxXkyYWrF

— dafeng cao (@dafengcao) December 29, 2018