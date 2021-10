Peskov o eventualnom približavanju Ukrajine i NATO

MOSKVA – Moskva će učiniti sve da minimizira posledice mogućeg približavanja Ukrajine i NATO, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„Ne možemo to da zaustavimo. To je nemoguće“, rekao je portparol Kremlja u intervjuu za televiziju Rosija-1, odgovarajući na pitanje o tome da li Moskva može da osujeti približavanje Ukrajine i NATO, preneo je TAS S.

Peskov je istakao da zemlja može da umanji posledice takvih poteza po Rusiju.

„Ne sumnjam da će Moskva učiniti sve što je potrebno ako dođe do takvog približavanja Ukrajine i NATO“, zaključio je on.

(Tanjug)

