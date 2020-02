Petrič: Brisel priprema nove sanckije protiv Dodika

SARAJEVO – Nekadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH, Volfgang Petrič otkrio je za sarajevski Dnevni avaz da mu je potvrđeno da Brisel priprema nove sankcije protiv srpskog člana Predsedništva BiH, Milorad Dodika.

„Kao što se zna, Dodik je već na crnoj listi SAD. Informisan sam iz Brisela da Evropska unija ozbiljno razmatra da gospodinu Dodiku zabrane vizu, odnosno ulazak u EU. Ne znam hoće li se to dogoditi, videćemo uskoro“, rekao je Petrič.

Upitan da li veruje da iza novonastale krize u BiH stoji Beograd ili Moskva, Petrič smatra da je ovo „Dodikov projekat“:

„Član Predsedništva BiH, koji priziva secesiju…To znači da je on u direktnom sukobu, jer on, kao predsednik, mora da brani državu i njen integritet i suverenitet. Ne sme delovati protiv BiH. Ako se nastavi ovako, onda smatram da on mora biti smenjen, odnosno opozvan sa mesta člana Predsedništva BiH“, rekao je Petrič i dodao:

„Istovremeno, predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je nekoliko puta da se sve radi u skladu sa zakonom i to je suprotno od želja Dodika. S druge strane, Vladimir Putin zainteresovan je da oslabi Evropsku uniju na Balkanu i zato potiho podržava Dodika. Ali, neće rizikovati da uđe u otvoreni obračun s Briselom i Vašingtonom“, zaključio je Petrič, prenosi Avaz.

(Tanjug)